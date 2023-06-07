Экс-президент «Торпедо» Маслов заявил, что ему поступают предложения по работе

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал, ждать ли его в клубах РПЛ или первой лиги в ближайшем сезоне.

«Знаете, Алекс Фергюсон писал, что выиграть по-настоящему серьезный турнир или получить удовольствие от работы можно только если в одном клубе соберутся хороший тренер, хорошее руководство и хорошая команда. Чтобы не опозориться, не надо работать в командах, где нет организации. Если поступит предложение по работе с клубом с организацией, я его рассмотрю. Это может быть и маленький клуб», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Маслова.

Также он ответил на вопрос, были ли у него предложения по работе после ухода из «Торпедо».

«Мне порой поступают предложения», — добавил специалист.

Маслов занимал пост президента «Торпедо» с 2020 года. В августе 2022-го московский клуб объявил о прекращении сотрудничества со специалистом.

«Торпедо» по итогам сезона заняло последнее место в турнирной таблице чемпионата России и вылетело в первую лигу.