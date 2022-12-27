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Сегодня, 22:04

Тукманов: «Может, Смольникову стоит перейти к Зырянову в «Черноморец» и строить команду вместе»

Экс-президент «Торпедо» высказался об уходе Смольникова из московского клуба
Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал новость об уходе защитника Игоря Смольникова из московского клуба.

«Кондиции у Смольникова поиграть в РПЛ есть, в Первой лиге точно. Потеря это для «Торпедо» или нет? Не знаю, надо смотреть, как они будут укомплектовывать состав в ближайшее время. Игорь хороший футболист, в прошлом — игрок сборной страны, да и в целом, вроде, парень добросовестный. Это его выбор. Думаю, что уход Смольникова из клуба — совместное решение с «Торпедо». Надо пожелать Игорю счастливого пути. Вообще, его спад после ухода из «Зенита» стал очень резким, это заметно. После игры за петербуржцев он на прежний уровень не вернулся. Зырянов сейчас тренирует в «Черноморце», может, Смольникову стоит перейти к нему и строить команду вместе. Если он выберет этот путь, то это будет правильно», — приводит слова Тукманова Metaratings.ru.

27 декабря «Торпедо» объявил об уходе Смольникова из клуба.

В этом сезоне 34-летний защитник провел за московскую команду 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

После 17 туров «Торпедо» занимает 16-е место в таблице РПЛ, имея 6 очков в активе.

Источник: https://metaratings.ru/news/tukmanov-mozhet-smolnikovu-stoit-pereyti-k-zyryanovu-v-chernomorets-i-stroit-komandu-vmeste-1451467/
Игорь Смольников
ФК Торпедо (Москва)
Александр Тукманов
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