Экс-президент «Москвы» считает, что «Зенит» много не потеряет с уходом Алберто

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус высказался о возможном переходе нападающего «Зенита» Юри Алберто в «Коринтианс». В текущем сезоне форвард выступает в бразильской команде на правах аренды.

«Мне сложно говорить в данной ситуации, когда существует для нас крайне неприемлемый момент, когда ФИФА разрешает футболистам прерывать контракты. Думаю, что «Зенит» много не потеряет с уходом этого футболиста в «Коринтианс». Остальное — арифметика второго класса средней школы: за сколько брали, за сколько ушел, сколько выплатили и так далее», — цитирует Белоуса «Спорт День за Днем».

21-летний нападающий перешел в «Зенит» из «Интернасьоналя» в феврале 2022 года за 25 миллионов евро. Действующее соглашение футболиста с российским клубом рассчитано до лета 2027 года.