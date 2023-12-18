Экс-президент «Зенита»: «Семак перестраховывается, но обвинять его в упаднических настроениях нельзя»

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин поделился мнением о возможном чемпионстве петербургского клуба.

«Зенит», конечно, будет бороться за титул во второй части сезона, но, если команда не улучшит игру, выиграть его будет крайне сложно. На первое место способны претендовать и «Динамо», и «Спартак», не говоря уже о «Краснодаре». Плюс «Локомотив». Но у «Динамо» больше шансов — видно, что они играют с настроением, какая-то «живинка» появилась с приходом Лички, чувствуется тренерская рука.

Семак, помимо того, что хороший тренер, еще и хороший политик. Подстелить соломку не преминет, как говорится. С другой стороны, он говорит объективные вещи: состав «Зенита» изменился? Изменился. Не усилился? Не усилился. Мы в гонке, но, как сложится, я не знаю, дает понять Семак. Он перестраховывается, но обвинять его в упаднических настроениях нельзя. И не надо забывать, каких успехов добился Семак с «Зенитом» и какой другой тренер так долго работал в клубе", — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».

«Зенит» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.