Экс-президент «Зенита» Туфрин уверен, что клуб продаст дороже, тех кого купил

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин поделился мнением о трансферной политике клуба.

«Зенит» — марка, клуб знают в Европе, если из него кто-то будет уходить, клуб сможет на этом заработать. Не зря сейчас про Кассьерру заговорили — он может уехать в Саудовскую Аравию. Малкома недавно выгодно туда продали. К этому нормально надо относиться, это бизнес. А помимо этого — усиление состав, конкуренции.

У «Зенита» на все случаи жизни есть запасной вариант. Любого продадут дороже, чем купили, в этом я уверен», — цитирует Туфрина «РБ Спорт».

Петербуржцы приобрели зимой защитника «Флуминенсе» Нино и полузащитников Артура из «Палмейраса» и Педро из «Коринтианса».

После 18 туров РПЛ питерская команда с 36 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.