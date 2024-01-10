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РПЛ

Сегодня, 18:16

Экс-президент «Зенита» Туфрин уверен, что клуб продаст дороже, тех кого купил

Руслан Минаев
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Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин поделился мнением о трансферной политике клуба.

«Зенит» — марка, клуб знают в Европе, если из него кто-то будет уходить, клуб сможет на этом заработать. Не зря сейчас про Кассьерру заговорили — он может уехать в Саудовскую Аравию. Малкома недавно выгодно туда продали. К этому нормально надо относиться, это бизнес. А помимо этого — усиление состав, конкуренции.

У «Зенита» на все случаи жизни есть запасной вариант. Любого продадут дороже, чем купили, в этом я уверен», — цитирует Туфрина «РБ Спорт».

Петербуржцы приобрели зимой защитника «Флуминенсе» Нино и полузащитников Артура из «Палмейраса» и Педро из «Коринтианса».

После 18 туров РПЛ питерская команда с 36 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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