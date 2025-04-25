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Судейство

Сегодня, 15:35

ЭКС признала верным удаление защитника махачкалинского «Динамо» Алибекова в матче с «Оренбургом»

Константин Белов
Корреспондент
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал, что ЭКС рассмотрела удаление защитника махачкалинского «Динамо» Муталипа Алибекова в матче 25-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

На 90+8-й минуте Алибеков получил красную карточку за игру рукой.

«По матчу «Оренбург» — «Динамо» Махачкала. Мы направили все документы в ЭСК. ЭСК приняла решение, что защитник Алибеков был удален верно. Поэтому игрок пропускает сегодняшний матч против «Краснодара». «Динамо» Махачкала также оштрафован на 100 тысяч рублей за неспортивное поведение команды», — сказал Григорьянц.

ФК Динамо (Махачкала)
ФК Оренбург
Артур Григорьянц
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