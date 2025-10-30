Бурова назвала самого сильного футболиста «Зенита»

30 октября, 16:20
Тренер-реабилитолог «Фиорентины» Мария Бурова в интервью «СЭ» назвала самого сильного футболиста «Зенита».
— Кто самый крутой футболист «Зенита» в физическом плане?
— Мне кажется, я со всеми футболистами в великолепных отношениях, хотя мы вместе проводили много времени, а я достаточно жесткий и требовательный тренер. (Улыбается.)
Но физические параметры сильно отличаются друг от друга. Начиная от силы, скоростно-силовых проявлений, мощности до скорости и выносливости. Каждое из этих качеств очень важно на футбольном поле, поэтому кого-то выделить сложно: одни хороши в одном, другие — в другом. С теми же легионерами, приехавшими из клубов-грандов, было интересно работать, изучали историю их тренировок — с Ловреном, со всеми бразильцами. С Дугласом Сантосом, например, или Малкомом, который восстанавливался около шести месяцев.
В тренажерном зале одним из самых сильных футболистов был и есть Дима Чистяков. Вратари не отстают — тот же Миша Кержаков.
26 сентября российская тренер-реабилитолог Мария Бурова, известная по работе в штабе Сергея Семака в «Уфе» и «Зените», подписала контракт с «Фиорентиной».
