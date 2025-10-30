Видео
Премьер-лига (РПЛ). Новости
30 октября, 16:20

Бурова назвала самого сильного футболиста «Зенита»

Микеле Антонов
Корреспондент

Тренер-реабилитолог «Фиорентины» Мария Бурова в интервью «СЭ» назвала самого сильного футболиста «Зенита».

— Кто самый крутой футболист «Зенита» в физическом плане?

— Мне кажется, я со всеми футболистами в великолепных отношениях, хотя мы вместе проводили много времени, а я достаточно жесткий и требовательный тренер. (Улыбается.)

Но физические параметры сильно отличаются друг от друга. Начиная от силы, скоростно-силовых проявлений, мощности до скорости и выносливости. Каждое из этих качеств очень важно на футбольном поле, поэтому кого-то выделить сложно: одни хороши в одном, другие — в другом. С теми же легионерами, приехавшими из клубов-грандов, было интересно работать, изучали историю их тренировок — с Ловреном, со всеми бразильцами. С Дугласом Сантосом, например, или Малкомом, который восстанавливался около шести месяцев.

В тренажерном зале одним из самых сильных футболистов был и есть Дима Чистяков. Вратари не отстают — тот же Миша Кержаков.

Александр Кокорин, Давида Де&nbsp;Хеа и&nbsp;Мария Бурова.«В «Фиорентине» Кокорина все знают и вспоминают. А де Хеа здоровается по-русски». Интервью российского тренера «фиалок» Марии Буровой

26 сентября российская тренер-реабилитолог Мария Бурова, известная по работе в штабе Сергея Семака в «Уфе» и «Зените», подписала контракт с «Фиорентиной».

  • Petr Bitkin

    я, ЭТО ... : ..., ..., ..., вот и всё :) Ленинградское "Динамо", где ты?... ФСБ, курылами распахнувшее над Россией - не люблю.Факт. Чтоб оне .... :) например, фануйди? ... и другие болезни :) ИГРУ не запретишь :)

    30.10.2025

  • alexb2025personal

    Теперь мы знаем, почему Чистяков не заиграл в Зените. Он всю свою силу на Бурову тратил.

    30.10.2025

    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
