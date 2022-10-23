Камоцци: «Спартак» должен быть лучшим на поле в каждой игре»

Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал игру красно-белых в этом сезоне РПЛ.

«Пока они ничего не выиграли. Чтобы стать лучшими и что-то завоевать, они должны быть лучшими на поле в каждой игре. Посмотрим, что будет в конце сезона», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

«Спартак» с 26 очками делит третье место с «Ростовом», но у красно-белых есть матч в запасе.

Сегодня подопечные Гильермо Абаскаля сыграют дома с «Химками». Начало в 16.30 мск.