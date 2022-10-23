Камоцци: «Спартак» должен быть лучшим на поле в каждой игре»

Сегодня, 12:45
Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал игру красно-белых в этом сезоне РПЛ.
«Пока они ничего не выиграли. Чтобы стать лучшими и что-то завоевать, они должны быть лучшими на поле в каждой игре. Посмотрим, что будет в конце сезона», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».
«Спартак» с 26 очками делит третье место с «Ростовом», но у красно-белых есть матч в запасе.
Сегодня подопечные Гильермо Абаскаля сыграют дома с «Химками». Начало в 16.30 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования