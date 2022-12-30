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Сегодня, 12:35

Камоцци считает Промеса и Соболева лучшими игроками РПЛ 2022 года

Руслан Минаев
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о том, кого считает лучшими игроками РПЛ в 2022 году.

«Для меня лучшие игроки 2022 года в РПЛ — Соболев и Промес. Я очень рад за Соболева, он прогрессирует с каждым годом. Уверен, во второй части сезона Саша поможет «Спартаку» добиться поставленных целей. Думаю, Соболев — лучший нападающий РПЛ на данный момент.

Что касается Промеса, то в этом сезоне он показывает высочайший уровень. Квинси приносит огромную пользу «Спартаку» и, надеюсь, продолжит это делать. Конечно, Промес — один из лучших легионеров за всю историю РПЛ. В 2022 году он доказал это», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В этом сезоне РПЛ Соболев провел за «Спартак» 16 матчей, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. На счету Промеса 16 матчей, 14 голов и 6 передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-sobolev-i-promes-luchshie-igroki-2022-goda-v-rpl/
Александр Соболев
Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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