Камоцци считает Промеса и Соболева лучшими игроками РПЛ 2022 года

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о том, кого считает лучшими игроками РПЛ в 2022 году.

«Для меня лучшие игроки 2022 года в РПЛ — Соболев и Промес. Я очень рад за Соболева, он прогрессирует с каждым годом. Уверен, во второй части сезона Саша поможет «Спартаку» добиться поставленных целей. Думаю, Соболев — лучший нападающий РПЛ на данный момент.

Что касается Промеса, то в этом сезоне он показывает высочайший уровень. Квинси приносит огромную пользу «Спартаку» и, надеюсь, продолжит это делать. Конечно, Промес — один из лучших легионеров за всю историю РПЛ. В 2022 году он доказал это», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В этом сезоне РПЛ Соболев провел за «Спартак» 16 матчей, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. На счету Промеса 16 матчей, 14 голов и 6 передач.