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16 октября, 22:31

Камоцци — о дерби: «Надеюсь, «Спартак» сыграет более согласованно в следующем матче»

Камоцци отреагировал на ничью «Спартака» в матче с ЦСКА
Дмитрий Барулев

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал ничью красно-белых в матче с ЦСКА в 13-м туре РПЛ (2:2).

«Да, в последних матчах «Спартак» играет неровно, сегодня было два разных тайма, но и не сказать, что красно-белые — последовательная команда. У них бывают разные моменты по ходу игры, но надо отдать должное и ЦСКА. Надеюсь, что в следующих матчах они сыграют более согласованно. Конечно, если у них есть амбиции выиграть чемпионат», — сказал Камоцци «СЭ».

«Спартак» с 26 очками в 13 матчах поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками в 13 играх, опережая «Ростов» по дополнительным показателям.

ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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