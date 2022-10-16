Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал ничью красно-белых в матче с ЦСКА в 13-м туре РПЛ (2:2).

«Да, в последних матчах «Спартак» играет неровно, сегодня было два разных тайма, но и не сказать, что красно-белые — последовательная команда. У них бывают разные моменты по ходу игры, но надо отдать должное и ЦСКА. Надеюсь, что в следующих матчах они сыграют более согласованно. Конечно, если у них есть амбиции выиграть чемпионат», — сказал Камоцци «СЭ».

«Спартак» с 26 очками в 13 матчах поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками в 13 играх, опережая «Ростов» по дополнительным показателям.