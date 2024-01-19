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РПЛ

Сегодня, 18:05

Экс-советник Федуна назвал 4 футболистов, которые не оправдали ожиданий в «Спартаке»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, перечислил игроков, которые не оправдали ожиданий во время выступления за красно-белых.

«Если говорить о футболистах, которые не оправдали ожиданий и свой потенциал, то в «Спартаке» это Тил, Хендрикс и Николсон. Они нас подвели. Что касается россиян, которые не раскрыли себя, то это однозначно Александр Кокорин. Почему такой игрок не заиграл в «Спартаке» и зачем его приглашали в клуб, надо спрашивать Газизова. Он его звал а команду, и, может, он знает ответ на этот вопрос. Я не приглашал Кокорина и не в ответе за футболистов, выбранных не мной», — приводит слова Камоцци Sport24.

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 18 матчах.

Источник: Sport24
Александр Кокорин
Гус Тил
Йоррит Хендрикс
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
Шамар Николсон
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