Экс-советник Федуна заявил, что в Италии есть интерес к Соболеву и Мартинсу

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, что итальянские клубы проявляют интерес к нападающему Александру Соболеву и полузащитнику Кристоферу Мартинсу.

«В «Спартаке» я верю в Александра Соболева и Кристофера Мартинса — это два самых сильных футболиста этой команды. Оба этих игрока смогли бы заиграть в серии А. Знаю, что к ним есть интерес итальянских клубов, но это команды не из топ-5», — приводит слова Камоцци Sport24.

В сезоне-2022/23 26-летний Соболев провел за «Спартак» 32 матча, забил 15 мячей и отдал девять результативных передач. 26-летний Мартинс сыграл за московский клуб 23 матча, забив три мяча и отдав четыре голевые передачи.