Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:20

Экс-советник Федуна заявил, что в Италии есть интерес к Соболеву и Мартинсу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, что итальянские клубы проявляют интерес к нападающему Александру Соболеву и полузащитнику Кристоферу Мартинсу.

«В «Спартаке» я верю в Александра Соболева и Кристофера Мартинса — это два самых сильных футболиста этой команды. Оба этих игрока смогли бы заиграть в серии А. Знаю, что к ним есть интерес итальянских клубов, но это команды не из топ-5», — приводит слова Камоцци Sport24.

В сезоне-2022/23 26-летний Соболев провел за «Спартак» 32 матча, забил 15 мячей и отдал девять результативных передач. 26-летний Мартинс сыграл за московский клуб 23 матча, забив три мяча и отдав четыре голевые передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-16-eks-sovetnik-feduna-zayavil-chto-v-italii-yest-interes-k-sobolevu-i-martinsu
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
серия А
7
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ушел из жизни легендарный капитан «Амура». Ему было всего 44 года
Финал чемпионата Греции сорвали фанаты. Во время игры они закидали соперников фаерами
Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гончаренко высказался о подписании Кики в «Урал»

Источник: «Бешикташ» сделал Кузяеву официальное предложение