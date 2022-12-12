Экс-советник Федуна: «Неудивительно, что «Спартак» пытается заполучить Пиняева»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на возможный переход полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в московский клуб.

«Неудивительно, что «Спартак» пытается заполучить Пиняева. Сергей — очень ценный актив, который мог оказаться в команде еще год назад.

У Пиняева огромный талант, он уже готов к «Спартаку». Думаю, Сергей сможет там заиграть», — сказал Камоцци «РБ Спорт».

1 декабря 2022 года Пиняев стал победителем премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку РПЛ по итогам года.

В текущем сезоне хавбек провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.