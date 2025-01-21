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Сегодня, 16:30

Экс-спортдиректор «Крыльев Советов» заявил, что ничего не знал о мошенничестве в клубе

Даниил Аршавский
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Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Дмитрий Галямин прокомментировал скандальную ситуацию в самарском клубе.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 миллионов рублей неназванным людям, связанным с коррупцией в судейском корпусе российского футбола. По словам политика, в схеме также задействованы 10 клубов РПЛ. ГУ МВД Самарской области возбудило уголовное дело.

«Я работал в «Крыльях Советов» 2-3 месяца и ушел. Все знаю только из прессы, как и все остальные. Я там поработал 2-3 месяца и ушел. Меня точно не позовут на дачу показаний», — цитирует Галямина legalbet.ru.

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице с 18 очками.

Источник: Legalbet.ru
Дмитрий Галямин
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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