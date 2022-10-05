Орещук объяснил результаты «Динамо» в последних матчах РПЛ

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Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал результаты бело-голубых в последних турах РПЛ.
«Последние результаты «Динамо» вызывают легкое беспокойство. Такое ощущение, что футболисты не понимают, что от них хочет главный тренер. Неправильные перестроения, грубые ошибки, хаос при стандартных положениях. Если у Шварца работало все как часы, то здесь что-то непонятное происходит. Но нужно учитывать, что команда летом потеряла отличных игроков, а те ребята, которые пришли, пока ничем не помогают команде. Думаю, что нужно быть внутри, чтобы ответить детально на происходящее в клубе.
Ошиблись ли с назначением Йокановича? Сейчас рано говорить об этом. Это неправильно. Никто же не знал, что Шварц уйдет. Нельзя говорить, что «Динамо» ошиблись», — цитирует Орещука «РБ Спорт».
«Динамо» набрало 16 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
В следующем туре бело-голубые сыграют на выезде с ЦСКА 8 октября.
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