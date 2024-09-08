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Сегодня, 17:11

Экс-спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Вижу себя в добыче нефти, газа, золота, бриллиантов»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о том, чем может заняться во время дисквалификации.

«Пока не думал. Надо сперва отдохнуть. Еще недели не прошло. Найдем, чем заниматься. Я-то себя много где вижу. Добыча газа? Сто процентов! Нефти, газа, золота, бриллиантов. (Смеется.) Специальность позволяет. Посмотрим, на самом деле, пока даже не задумывался. Само придет. В ближайшие недели две даже ничего не буду обсуждать. Куда-то идти надо с полным забралом. Пока полное забрало не набралось, так что набираем», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

30 августа комитет по этике РФС оштрафовал Андреева на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности на три года по делу о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3). 2 сентября «Оренбург» отправил специалиста в отставку.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Андреев
Футбол
ФК Оренбург

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