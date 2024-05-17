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Сегодня, 13:39

Пинту — о назначении Станковича в «Спартак»: «Я горжусь Амаралом»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту прокомментировал новость о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Назначение Станковича показывает, что Томаш Амарал делает качественную работу. Я горжусь Амаралом. Это классно! Станкович — качественный тренер, с опытом работы, несмотря на возраст. Он лидер по натуре, который будет держать раздевалку. Думаю, это правильное решение. Томас показывает уровень работы — он втайне делает то, что лучше для клуба, а не для себя», — цитирует специалиста Legalbet.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 46 очками. Исполняющим обязанности главного тренера московской команды является Владимир Слишкович.

Источник: Metaratings.ru.
Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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