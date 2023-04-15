Сильнее ли Тавареш Денисова и Хлусевича? Мнение Корнеева

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» высказался, на какой позиции собираются использовать Томаша Тавареша.

— Про Дуарте ваш скепсис понятен. А что тогда скажете про второго новичка — Тавареша?

— Тавареш интересный игрок, с определенными качествами. Быстрый, умный, здорово оснащен технически. Не боится рисковать. Но пока непонятно, на какую конкретно позицию его брали. Получается, что Абаскаль нередко затыкает им дыры. Хочется понять, куда его все-таки покупали. Как джокера или как железного игрока основы? Вот куда его брали?

— На правый фланг вместо Денисова?

— А вот непонятно. Может быть, и как альтернативу Хлусевичу. В любом случае, считаю, Тавареш принесет пользу москвичам. Если травмы обойдут его стороной, то это приглашение себя оправдает. Просто надо понимать, на какой позиции его конкретно видят. Если справа в обороне, то тогда от него требуется не только защищаться, но и выполнять кроссы, точные подачи. Пока, по большому счету, и спросить с него не за что.

— По своим качествам Тавареш сильнее Денисова и Хлусевича?

— Думаю, да. Сильнее.