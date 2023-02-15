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Экс-судья Николаев назвал экс-полузащитника ЦСКА Вернблума проблемным футболистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев назвал экс-полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума проблемным футболистом.

«Какого игрока было сложнее всего судить? Проблемным для многих был Понтус Вернблум. К нему приходилось тщательнее настраиваться. Ругался ли на меня Вернблум нецензурно? Конечно, он всегда был серьезно настроен и не любил проигрывать. Он даже если единоборство проигрывал, то злился. Были моменты, когда он нарушал правила и не соглашался с решением судьи. Почему Вернблум часто кричал матом на судей, но ему за это ничего не было? Не думаю, что к нему был какой-то особый подход, что ему не давали карточки. Он был просто по-спортивному зол. Было видно, что он конфликтный футболист. Его знали, что он такой. Но я бы не стал говорить, что российскому игроку давали за такое же карточку, а Вернблуму — нет. Могло ли быть у судей в подсознании, что Вернблум будет орать во время матча, но надо быть готовым и не давать карточку? Может быть такое и было, что на подсознании такое присутствовало. Но когда человек переходит определенную границу, то должен получить желтую карточку. Уважение к арбитру должно быть», — приводит слова Николаева Legalbet.

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. За команду швед провел 224 матча, в которых получил 93 желтые и три красные карточки.

Источник: https://legalbet.ru/news/eks-sudya-nikolaev-rasskazal-pochemu-arbitri-ne-davali/
Понтус Вернблум
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Николаев
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