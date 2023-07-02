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Сегодня, 16:15

Экс-тренер «Алании» Тедеев считает, что российские тренеры способны работать в Европе

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Алании» Заур Тедеев в интервью для «СЭ» ответил на вопрос, могут ли российские тренеры работать в топ-5 лигах.

«Если выделить такие компоненты, как умение, способность, знание, то да. Российские тренеры могут работать в Европе. А если говорить о ментальной составляющей, то есть определенные сомнения. Все-таки в топ-5 другой менталитет, другой уровень давления на специалиста. Но знания у наших тренеров отличные. Мы много чего знаем с точки зрения теории, физиологии, психологии, тактики и техники. А ментальность — это что-то выше», — сказал Тедеев «СЭ».

Полностью интервью Заура Тедеева читайте на сайте «СЭ».

Футбол
Заур Тедеев
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