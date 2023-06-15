Экс-тренер «Анжи» рассказал о поведении Это‘О в команде

Бывший футболист и тренер «Анжи» Андрей Гордеев рассказал, как экс-форвард махачкалинцев Самюэль Это‘О в силу звездного статуса мог позволить себе вещи, недопустимые для других футболистов команды.

«Самуэль всегда был на лидирующий ролях. И не только на поле. Не нравилось ему, например, что тренировка в тренажерном зале, он прямо говорил: «Я не пойду». Или, когда брали много крови и мочи на анализы, он возмущался: «Слушайте, я Лигу чемпионов выиграл. И даже тогда у меня не брали столько мочи». И просто не открывал дверь в комнату», — приводит слова Гордеева Sport24.

Это‘О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год. Всего в составе клуба он провел 73 матча, забил 36 мячей и отдал 16 результативных передач.