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Сегодня, 14:48

Экс-тренер «Анжи» рассказал о поведении Это‘О в команде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер «Анжи» Андрей Гордеев рассказал, как экс-форвард махачкалинцев Самюэль Это‘О в силу звездного статуса мог позволить себе вещи, недопустимые для других футболистов команды.

«Самуэль всегда был на лидирующий ролях. И не только на поле. Не нравилось ему, например, что тренировка в тренажерном зале, он прямо говорил: «Я не пойду». Или, когда брали много крови и мочи на анализы, он возмущался: «Слушайте, я Лигу чемпионов выиграл. И даже тогда у меня не брали столько мочи». И просто не открывал дверь в комнату», — приводит слова Гордеева Sport24.

Это‘О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год. Всего в составе клуба он провел 73 матча, забил 36 мячей и отдал 16 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-15-eks-trener-anzhi-etoo-vozmushchalsya-slushayte-ya-ligu-chempionov-vyigral-dazhe-togda-u-menya-ne-brali-stolko-mochi
Футбол
ФК Анжи
Андрей Гордеев
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