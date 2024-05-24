Экс-тренер «Зенита» Рапопорт — о Сафонове: «Перейти в «ПСЖ» и сесть на скамейку — не лучший вариант»

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову.

«В «ПСЖ» есть вратарь сборной Италии — Доннарумма, который никуда не собирается уходить. В чемпионате Франции у него вольготный режим, у парижского клуба — большое преимущество над соперниками. Так что Сафонову надо все тщательно взвесить. Уйти в «ПСЖ» и сесть там на скамейку — не самый лучший вариант для голкипера, который привык все время играть», — цитирует Рапопорта «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что «ПСЖ» изучает возможность приобретения 25-летнего Сафонова. При этом парижане пока не сделали официального предложения о трансфере.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль. Его контракт рассчитан до конца января 2029 года.