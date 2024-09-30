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Экс-тренер ЦСКА Фоменко: «Чтобы соответствовать высокой планке, нужно было покупать игроков, а мы продавали»

Руслан Минаев
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Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко, работавший в штабе Владимира Федотова, поделился мнением о трансферной политике клуба в прошлом сезоне.

По его мнению, главной проблемой армейцев была нехватка людей.

«Чтобы соответствовать заданной высокой планке, нужно было покупать футболистов, а мы наоборот — продавали. Вместо уехавших Медины, Карраскаля и Зайнутдинова пришли Давила, Файзуллаев и Келлвен. По их качествам вопросов не было, но у нас как было 14 игроков основного состава, так и осталось», — цитирует тренера Sport24.

По итогам сезона-2023/24 ЦСКА занял шестое место в РПЛ.

Источник: Sport24
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко

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