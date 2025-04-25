Экс-тренер ЦСКА Фоменко объяснил, почему играет Мойзес, а не Круговой

Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» порассуждал о конкуренции на левом фланге обороны армейцев.

— В схеме с четырьмя защитниками Мойзес слева выглядит предпочтительнее Кругового?

— Тут надо понимать, что требует от игрока этой позиции Николич. Если брать атакующий потенциал, то Круговой сильнее. Если же берем исключительно оборонительные действия, то Мойзес, наверное, один из лучших защитников в РПЛ. А в плане ведения единоборств «один в один» бразильцу, возможно, вообще нет равных в нашей лиге. Круговой хорош в игре на атаку. Более мобильный, более объемный. Но Мойзес сильнее него в разрушении. Когда мы были в ЦСКА, не боялись играть сзади «два в два». Знали, что от Роши и Мойзеса никто не убежит и никто их не обыграет. Николич, как я понимаю, делает упор на то, чтобы сзади играть на ноль. Отсюда такой выбор.

Матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдет 26 апреля, начало — в 19.30 мск. «Спартак» с 50 очками находится на третьем месте в таблице, ЦСКА (48) идет на четвертой строчке.