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Экс-тренер ЦСКА Фоменко: «Против «Спартака» Пьянич сыграет с первых минут»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника армейцев Миралема Пьянича.

— Если Пьянич восстановился от травмы, выйдет ли он в стартовом составе в дерби со «Спартаком»?

— Думаю, выйдет. У Николича не такой уж и богатый выбор на этой позиции.

— Есть еще Жемалетдинов.

— Да. Но, учитывая опыт Пьянича именно в таких важнейших играх, мне кажется, ставку сделают на него. Тут на первый план выходит именно сплав опыта и мастерства. То, чем и обладает Пьянич.

— Но Жемалетдинов, согласитесь, тоже не мальчик.

— Не спорю. Не мальчик. Но у кого опыта и мастерства больше? Вот и все.

— В ноябре вы сказали про Миралема: «Мы понимаем, что он из себя представляет. Вопрос в том, наберет ли кондиции». Набрал?

— Миралем стабильно выходит в составе, стабильно проводит свои 60-70 минут. А то и больше. Так что тут вопросов нет. Пьянич действительно набрал хорошую форму. И в матче с «Крыльями» его армейцам не хватало.

— Но КПД боснийца пока воображение не поражает: всего один гол в 12 играх РПЛ.

— Пьянич направляет игру ЦСКА. Он очень полезен в тех моментах, где нужно придержать мяч, притормозить и, наоборот, ускорить атаку. Мозговой центр, дирижер. Мы всегда ждем от статусных футболистов, что они будут раздавать и забивать. Но иногда нужны люди, которые незаметно влияют на результат. Пьянич способен одним пасом обострить игру. Надо еще учитывать и то, что босниец большинство атак начинает из глубины. То есть ему объективно тяжело оказаться в финальной трети.

— Значит, считаете, что ставка армейцев на Пьянича себя оправдывает?

— Да. Просто нужно реально смотреть на вещи. Повторюсь, у нас непростой чемпионат. Некоторые звездные иностранцы приезжают и думают: сейчас мы тут будем феерить. А потом сталкиваются с реальностью, плотным футболом. И это становится для них небольшим, а то и большим сюрпризом. Тут своя специфика. Легионеру тяжело влиться в чемпионат России. Но Пьянич прошел сборы, адаптировался к партнерам. И сейчас достаточно стабильно играет.

Матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдет 26 апреля, начало — в 19.30 мск. «Спартак» с 50 очками находится на третьем месте в таблице, ЦСКА (48) идет на четвертой строчке.

Мойзес, Миралем Пьянич и&nbsp;Аббосбек Файзуллаев.Полезен ли Пьянич? Что с Файзуллаевым? Мойзес или Круговой? Интервью экс-тренера ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

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Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко
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