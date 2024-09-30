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Сегодня, 15:23

Экс-тренер ЦСКА Фоменко рассказал, почему Карраскаль и Медина ушли из клуба

Руслан Минаев
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Бывший помощник главного тренера ЦСКА Олег Фоменко объяснил уход из клуба Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины.

«Оба сами изъявили желание уйти. Зачем их удерживать, если они не хотят играть за нашу команду? Тем более, ушли они не бесплатно, а за хорошие суммы. Нам всем нужно признать одну простую вещь — легионеры приезжают в Россию заработать, а не из-за любви к нашей державе. В ЦСКА есть определенный потолок зарплат, выше которого никто подниматься не будет. Медине и Карраскалю их новые клубы давали зарплату в два раза больше, чем у них была. Поэтому они и ушли», — цитирует Фоменко Sport24.

Летом прошлого года Карраскаль перешел в московское «Динамо», а Медина — в «Спартак».

Источник: Sport24
Хесус Медина
Хорхе Карраскаль
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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