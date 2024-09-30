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30 сентября, 22:54

Экс-тренер ЦСКА Фоменко рассказал подробности конфликта Федотова и Карраскаля

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Российский тренер Олег Фоменко, который работал в штабе Владимира Федотова в ЦСКА , рассказал о конфликте экс-главного тренера армейцев с Хорхе Карраскалем.

Федотов возглавлял команду с 2022 года по 2024 год. Карраскаль играл в клубе с 2022 по 2023 год.

«С Мединой никакого конфликта не было, чисто бизнес — «Спартак» дал ему те деньги, который ЦСКА не смог повторить. А вот с Карраскалем история интересней. У Валентиныча есть четкие требования по каждой позиции. Если ты их не выполняешь — тебе об этом говорят. Дальше уже вопрос в том, как ты воспринимаешь слова тренера.

Поначалу все было нормально. Но потом перестал слушаться — из-за этого в концовке позапрошлого чемпионата присел на лавку. Дальше началась подготовка к новому сезону. В первом тайме товарищеского матча против «Динамо» мы заметили, что Хорхе снова начал выключаться из эпизодов, не дорабатывать, хотя мы ему не раз говорили, что так делать нельзя. В перерыве Валентиныч снова озвучил ему претензии, а он взял психанул — снял футболку и отказался выходить на второй тайм. Вот и вся история», — цитирует Фоменко Sport24.

Источник: Sport24
Владимир Федотов (тренер)
Хорхе Карраскаль
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко

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