Экс-тренер ЦСКА Газзаев уверен в победе команды над «Спартаком» в дерби

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал об ожиданиях от матча 13-го тура РПЛ армейцев со «Спартаком». Он считает, что игра будет интересной с полным стадионом болельщиков.

«Надеемся, матч пройдет на самом высоком исполнительском мастерстве и на очень хорошей отдаче футболистов. Каждый будет болеть за свою команду. Я буду за ЦСКА! Хочу, чтобы команда победила в этом дерби», — цитирует Газзаева Sport24.

После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 мск.