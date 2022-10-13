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Сегодня, 12:31

Экс-тренер ЦСКА Газзаев уверен в победе команды над «Спартаком» в дерби

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал об ожиданиях от матча 13-го тура РПЛ армейцев со «Спартаком». Он считает, что игра будет интересной с полным стадионом болельщиков.

«Надеемся, матч пройдет на самом высоком исполнительском мастерстве и на очень хорошей отдаче футболистов. Каждый будет болеть за свою команду. Я буду за ЦСКА! Хочу, чтобы команда победила в этом дерби», — цитирует Газзаева Sport24.

После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 мск.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-13-gazzayev-podelilsya-ozhidaniyami-ot-derbi-tsska-spartak
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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