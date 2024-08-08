Экс-тренер ЦСКА и «Ростова» присоединился к тренерскому штабу «Зенита»

Испанский тренер по физической подготовке Антонио Тапиа де ла Рубиа продолжит карьеру в «Зените», сообщает пресс-служба петербуржцев.

«Зенит» приветствует Антонио в Петербурге и желает побед и успехов вместе с сине-бело-голубыми!» - говорится в заявлении команды.

Испанский специалист работал в таких клубах, как «Атлетико» (Мадрид), «Бетис», «Леганес» и «Малага». С 2013 по 2021 год он входил в тренерский штаб ЦСКА, а минувший сезон-2023/24 провел в «Ростове».

После 3-х туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками.