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Сегодня, 19:33

Экс-тренер ЦСКА и «Ростова» присоединился к тренерскому штабу «Зенита»

Алина Савинова
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Испанский тренер по физической подготовке Антонио Тапиа де ла Рубиа продолжит карьеру в «Зените», сообщает пресс-служба петербуржцев.

«Зенит» приветствует Антонио в Петербурге и желает побед и успехов вместе с сине-бело-голубыми!» - говорится в заявлении команды.

Испанский специалист работал в таких клубах, как «Атлетико» (Мадрид), «Бетис», «Леганес» и «Малага». С 2013 по 2021 год он входил в тренерский штаб ЦСКА, а минувший сезон-2023/24 провел в «Ростове».

После 3-х туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками.

 

 

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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