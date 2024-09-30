Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:50

Экс-тренер ЦСКА Фоменко: «200 миллионов по контракту Федотова? Насколько знаю, сумма меньше»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко поделился мнением о компенсации Владимиру Федотову после отставки из клуба.

— Практически сразу после увольнения Федотов подал на ЦСКА в суд и сейчас добивается выплату неустойки в 200 миллионов рублей. Какая часть из этой суммы пойдет вам?

— Нисколько, — цитирует Фоменко Sport24. — Я же сказал в начале интервью, что мой контракт просто закончился. А с Валентинычем его разорвали.

— То есть 200 миллионов пойдут ему одному?

— Насколько знаю, сумма меньше. Это все, что я могу сказать вам по этому вопросу.

6 августа стало известно, что палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА. 57-летний специалист хотел отсудить у армейцев 200 миллионов рублей из-за своего увольнения.

Позже спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Федотова, сообщил, что они обжалуют решение РФС в CAS.

25 сентября РИА «Новости» сообщило, что Федотов подал на ЦСКА заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 по июнь 2024 года. С ним армейцы стали обладателями Кубка России и серебряными призерами РПЛ сезона-2022/23.

Источник: Sport24
Владимир Федотов (тренер)
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
На пятерых хоккеистов завели уголовные дела за потасовку на льду с командой ФСБ
Байдена раскритиковали из-за недостаточного внимания к пострадавшим от урагана
Китайский «черт побери» Ротенберга, несокрушимый «Ак Барс» и еще два привоза от американца из «Динамо». Что произошло в КХЛ
Группировка войск «Запад» захватила 44 опорных пункта ВСУ
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в «Селигер Сити»
Аргентинка Перес после победы на UFC станцевала тверк над головой Железняковой
Материалы сюжета РПЛ, 10-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
Экс-тренер ЦСКА Фоменко: «Чтобы соответствовать высокой планке, нужно было покупать игроков, а мы продавали»
КДК РФС накажет «Спартак» и «Локомотив» за поведение болельщиков
КДК накажет «Спартак» за неподобающее поведение в матче с «Локомотивом»
Мостовой считает, что у Лички может получиться карьера в Европе
Веденеев считает, что «Зенит» пытается строить немецкую модель игры
Николаев: «Боюсь, у Семака нет возможности прекратить эксперименты с составом»
Материалы сюжета РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Экс-тренер ЦСКА Фоменко: «Чтобы соответствовать высокой планке, нужно было покупать игроков, а мы продавали»
Мостовой считает, что у Лички может получиться карьера в Европе
Комличенко допустил, что может успеть восстановиться к матчу со «Спартаком»
Весной Мусаев и Галактионов были одними из самых критикуемых тренеров. А теперь они делят первое место!
Сегодня
Вчера
Неделя