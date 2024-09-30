Экс-тренер ЦСКА Фоменко: «200 миллионов по контракту Федотова? Насколько знаю, сумма меньше»

Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко поделился мнением о компенсации Владимиру Федотову после отставки из клуба.

— Практически сразу после увольнения Федотов подал на ЦСКА в суд и сейчас добивается выплату неустойки в 200 миллионов рублей. Какая часть из этой суммы пойдет вам?

— Нисколько, — цитирует Фоменко Sport24. — Я же сказал в начале интервью, что мой контракт просто закончился. А с Валентинычем его разорвали.

— То есть 200 миллионов пойдут ему одному?

— Насколько знаю, сумма меньше. Это все, что я могу сказать вам по этому вопросу.

6 августа стало известно, что палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА. 57-летний специалист хотел отсудить у армейцев 200 миллионов рублей из-за своего увольнения.

Позже спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Федотова, сообщил, что они обжалуют решение РФС в CAS.

25 сентября РИА «Новости» сообщило, что Федотов подал на ЦСКА заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 по июнь 2024 года. С ним армейцы стали обладателями Кубка России и серебряными призерами РПЛ сезона-2022/23.