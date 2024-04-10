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Сегодня, 15:44

Кобелев: «Деньгами у нас располагают 5-6 команд, которые могут бороться с «Зенитом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

«Краснодар» сейчас в чемпионской гонке, плюс у них домашняя игра с «Зенитом». Я бы хотел, и я об этом говорил, чтобы чемпионская гонка продолжалась как можно дольше. Может быть, до последнего тура. И чтобы в ней участвовали не только две команды, но, например, еще и другие команды, помимо «Динамо», которое, к сожалению, проиграло «Спартаку». Это было бы интересно и для зрителей, и для футболистов.

У «Краснодара» и «Зенита» разные бюджеты? Я не считаю чужие деньги и не понимаю, у кого какой бюджет. Но при прочих равных и правильной трансферной политике можно за меньшие деньги сделать команду чемпионом. И как раз вы видите, что происходит в том же «Спартаке» — деньги тратятся и не малые. В первую очередь нужно говорить о сбалансированной трансферной политике, а не о деньгах. Деньгами у нас располагают 5-6 команд, которые могут построить команду, которая будет бороться с «Зенитом», — приводит слова Кобелева Metaratings.ru.

После 22 сыгранных в нынешнем сезоне РПЛ матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 44 очками, опережая «Краснодар» на один балл. «Динамо» с 38 очками замыкает тройку лидеров.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Кобелев (футбол)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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