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Сегодня, 17:30

Кобелев согласен со словами Кокорина о падении уровня РПЛ

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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, заявившего, что РПЛ с 2019 года является «говном».

«Слова других людей я не комментирую, потому что каждый человек имеет право на голос и говорит то, что считает нужным. Если вы возьмете в интернете мои слова, то я говорил об уровне уже давно. Согласен ли я с тем, что уровень РПЛ падает с 2019 года? Да, я уверен в этом. Я заявлял об этом раньше. Мы сейчас говорим о футболе, а не придираемся к каким-то словам, поэтому, конечно, уровень падает, и он падает серьезно», — сказал Кобелев «СЭ».

Александр Кокорин выступает за кипрский «Арис «с 2022 года. В текущем сезоне российский нападающий провел за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.

(Александр Абустин)

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Александр Кокорин
Андрей Кобелев (футбол)
РПЛ
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