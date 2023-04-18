Экс-тренер «Динамо» Кобелев сравнил Шварца с Бесковым и Газзаевым

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, кого считает лучшими тренерами за всю историю московского клуба.

«Тут не хватит пальцев на двух руках. Качалин, Якушев, Бесков, Царев, Голодец, Валерий Георгиевич Газзаев. Очень много великих тренеров. В последние годы все как-то не везет. В начальной постсоветской истории «Спартак» был непобедим, как сейчас «Зенит». Часто подбирались к высоким местам, но чего-то не хватало», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кобелева.

Также он ответил на вопрос, может ли поставить немецкого специалиста Сандро Шварца в один ряд со всеми вышеперечисленными тренерами.

«А почему нет? Он показал результат, но ему неплохих футболистов купили. Селекция была под это заточена. Но он оба раза проваливал весеннюю часть чемпионата. Третье место в чемпионате и финал Кубка — это неплохо. В этом году в Кубке России прошли «Зенит», но споткнулись об команду первой лиги — чего-то вечно не хватает», — добавил Кобелев.

«Динамо» было основано 18 апреля 1923 года. Сегодня московскому клубу исполнилось сто лет.