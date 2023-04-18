Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:50

Экс-тренер «Динамо» Кобелев сравнил Шварца с Бесковым и Газзаевым

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, кого считает лучшими тренерами за всю историю московского клуба.

«Тут не хватит пальцев на двух руках. Качалин, Якушев, Бесков, Царев, Голодец, Валерий Георгиевич Газзаев. Очень много великих тренеров. В последние годы все как-то не везет. В начальной постсоветской истории «Спартак» был непобедим, как сейчас «Зенит». Часто подбирались к высоким местам, но чего-то не хватало», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кобелева.

Также он ответил на вопрос, может ли поставить немецкого специалиста Сандро Шварца в один ряд со всеми вышеперечисленными тренерами.

«А почему нет? Он показал результат, но ему неплохих футболистов купили. Селекция была под это заточена. Но он оба раза проваливал весеннюю часть чемпионата. Третье место в чемпионате и финал Кубка — это неплохо. В этом году в Кубке России прошли «Зенит», но споткнулись об команду первой лиги — чего-то вечно не хватает», — добавил Кобелев.

«Динамо» было основано 18 апреля 1923 года. Сегодня московскому клубу исполнилось сто лет.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005090795_kobelev_sravnil_shvarca_s_beskovyim_i_gazzaevyim
Футбол
ФК Динамо (Москва)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чудес Сорокина мало для победы в плей-офф. Русский вратарь закончит сезон в первом раунде?
Что делать Гусеву. Он уйдет из СКА, но куда дальше?
На Западе заявили о вероятности любого ответа России на наступление ВСУ
В МИД России вызвали послов США, Великобритании и Канады
Момент ДТП с телеведущим Дибровым в Москве попал на видео
Эксперт объяснила аномалию цен на автомобили в России
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин: «Дзюба всем показал, что готов давать результат»

Боков: «В следующем году соперничество в РПЛ будет намного жестче, чем в этом сезоне»