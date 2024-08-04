Экс-тренер «Динамо» Петрушин назвал Лунева лучшим игроком команды на старте сезона

Сегодня, 15:48
Бывший тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин назвал голкипера Андрея Лунева лучшим игроком команды на старте сезона.
«Я переживаю за Тюкавина. Он пока мало забивает. В прошлом сезоне он стал лучшим игроком в РПЛ. Сейчас у него не все получается. Даже моментов столько нет, потому что его серьезно опекают. А так назову Лунева. В трех матчах он играл уверенно, что прибавляет надежности футболистам обороны, хотя пока в защите не все гладко», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».
В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с «Зенитом». Встреча пройдет 10 августа в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».