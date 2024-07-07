Силкин: «Чтобы достичь результата, «Динамо» нужно начать сезон с трех побед»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о перспективах бело-голубых в сезоне-2024/25.

«Черт его знает. Все будет зависеть от того, как они начнут и какой у команды будет календарь. Потому что порой такой график, что просто невозможно продохнуть.

Чтобы достичь результата, как в прошлом сезоне, нужно хотя бы три матча на старте чемпионата выиграть, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. Но сезон будет совсем другим. Многие команды усилятся, будут стараться реабилитироваться за прошлый год», — цитирует Силкина Legalbet.

В прошлом сезоне «Динамо» набрал 56 очков и заняло третье место в таблице РПЛ.