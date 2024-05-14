Экс-тренер «Динамо» Силкин отреагировал на продление контракта с Марцелом Личкой до лета 2025 года

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал продление контракта «Динамо» с Марцелом Личкой.

Как стало известно «СЭ», победа «Динамо» в Калининграде над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ активировала опцию автоматического продления контракта с главным тренером бело-голубых еще на сезон.

«Мне очень нравится, как работает Марцел Личка в «Динамо». Нужно успешно сыграть два оставшихся тура. Хочется, чтобы с ним «Динамо» удачно закончило этот сезон и ребята вошли в историю. У «Краснодара» было больше шансов оказаться выше «Динамо», но он его упустил. А команда Лички не могла пройти сезон ровно. Был провал, и потеряли столько очков... Честно говоря, никто и не верил, что сегодняшняя ситуация возможна. Команда нашла свою игру и в итоге (на данный момент) находится на первом месте. Хотелось бы, чтобы «Динамо» по итогу сезона там и оказалось», — сказал Силкин «СЭ».

Личка возглавляет «Динамо» с июля 2023 года. После 28 туров чемпионата России бело-голубые лидируют в турнирной таблице с 53 очками. Отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет 2 очка. Изначально контракт чеха с московским клубом действовал до конца июня 2024 года.