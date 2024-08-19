Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:47

Экс-тренер Джикии: «Спартак» неправильно относится к лидерам. Такое отношение не красит клуб»

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Александр Антипов, тренировавший экс-защитника «Спартака» Георгия Джикию в «Локомотиве-2», поделился с «СЭ» мнением о будущем футболиста.

«Очень удивляет тот факт, что Георгий все еще без клуба, потому что он квалифицированный футболист. Опытный мастер, который все доказал своей игрой на протяжении многих лет за «Спартак» и сборную России. Он способен усилить клубы из топ-5 РПЛ. Больше чем уверен, Георгий востребован и в России, и за рубежом. То, что он не играл полгода, это небольшой срок. Георгий не играл по нефутбольным причинам. Такой серьезный и великий клуб неправильно относится к своим лидерам, как было и с Глушаковым, который многие годы был верен команде. Такое отношение не красит такой клуб, как «Спартак», — сказал Антипов «СЭ».

30-летний Джикия находится без команды после ухода из «Спартака» по окончании сезона-2023/24.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
23
21
Читайте также
Ален Делон умер в возрасте 88 лет
Шахматист Матлаков похвалил игру Гукеша в Торонто
Регионам грозит дефицит таксистов с сентября
Страна так и не решила — предатели они или герои. Сбежавших из СССР Протопопова и Белоусову похоронят в Санкт-Петербурге
Бастрыкин поставил на контроль проверку данных о банкете в колонии в Мордовии
Умер российский бодибилдер Евгений Мишин
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вера оценил игру Глушенкова за «Зенит»

Агаларов рассказал о личных целях на сезон-2024/25