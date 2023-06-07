Экс-тренер «Факела» Пятибратов рассказал о своем будущем

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Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в комментарии для «СЭ» высказался о наличии предложений по работе.
— Вы две недели назад говорили, что у вас есть предложения.
— Да, предложения есть. Поступают. Но не на каждое предложение готов откликнуться. Нужно подождать немножко.
— У вас есть уже предложения, которым вы точно отказали?
— Да.
— Можете раскрыть карты?
— Нет. Это неуважение к людям. Это был официальный разговор. Поэтому это всегда остается между нами.
— Это был клуб РПЛ или первой лиги?
— Это был не только один клуб. Пока я не нашел для себя вариантов, в которые готов окунуться с головой.
— За рубежом?
— Нет.
— Вы сказали, что отклонили несколько предложений. Каким критериям должен соответствовать клуб, чтобы вы приняли предложение?
— Первый критерий — это интерес. Проект, где можно творить. Где не будет жестких рамок каких-то. Где тренеру можно будет проявить себя с лучшей стороны, потому что мы не говорим о каких-то супер задачах. Тренеру должно быть комфортно. Это люди, которые его окружают. Здесь все просто. Если будет интересно, то я готов работать. Это не будет зависеть от уровня лиги, в которой играет команда.
47-летний специалист возглавлял «Факел» с сентября 2022 по апрель 2023 года. Это был его первый опыт работы главным тренером.