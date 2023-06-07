Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:21

Экс-тренер «Факела» Пятибратов рассказал о своем будущем

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Пятибратов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в комментарии для «СЭ» высказался о наличии предложений по работе.

— Вы две недели назад говорили, что у вас есть предложения.

— Да, предложения есть. Поступают. Но не на каждое предложение готов откликнуться. Нужно подождать немножко.

— У вас есть уже предложения, которым вы точно отказали?

— Да.

— Можете раскрыть карты?

— Нет. Это неуважение к людям. Это был официальный разговор. Поэтому это всегда остается между нами.

— Это был клуб РПЛ или первой лиги?

— Это был не только один клуб. Пока я не нашел для себя вариантов, в которые готов окунуться с головой.

— За рубежом?

— Нет.

— Вы сказали, что отклонили несколько предложений. Каким критериям должен соответствовать клуб, чтобы вы приняли предложение?

— Первый критерий — это интерес. Проект, где можно творить. Где не будет жестких рамок каких-то. Где тренеру можно будет проявить себя с лучшей стороны, потому что мы не говорим о каких-то супер задачах. Тренеру должно быть комфортно. Это люди, которые его окружают. Здесь все просто. Если будет интересно, то я готов работать. Это не будет зависеть от уровня лиги, в которой играет команда.

47-летний специалист возглавлял «Факел» с сентября 2022 по апрель 2023 года. Это был его первый опыт работы главным тренером.

Футбол
Дмитрий Пятибратов
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»
Ольховский: «Думаю, Медведев еще может стать первой ракеткой мира, несмотря на ранний вылет с «Ролан Гаррос»
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Акинфеев назвал лучшим игроком сезона в РПЛ Чалова

Пятибратов: «Факел» сохранит прописку в РПЛ, потому что это достойная команда»