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Экс-тренер «Факела» Пятибратов сообщил, что у него есть вариант работы за границей

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов ответил на вопрос о своем будущем после ухода из воронежской команды.

«Надолго уходить из футбола не собираюсь. Мне поступают различные приглашения от нескольких клубов из РПЛ и ФНЛ. К тому же есть вариант работы за границей, но там переговоры только начались. Это будет Европа. Страну назвать не могу. Надо немного подождать. Это может решиться быстро или немного затянется. Будем ждать. Я всем показал свою позицию, что готов работать. Свой шаг я сделал, теперь жду ответов с другой стороны», — цитирует Пятибратова Sport24.

Пятибратов возглавил «Факел» в сентябре 2022 года и был уволен с поста главного тренера команды 30 апреля 2023-го. Ранее 47-летний специалист работал в таких клубах, как «Мордовия», «Тракай», «Сочи», минское «Динамо» и «Жемчужина-Сочи».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-13-eks-trener-fakela-pyatibratov-postupayut-priglasheniya-iz-rpl-i-fnl-yest-variant-raboty-za-granitsey
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
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