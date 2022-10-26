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Сегодня, 16:57

Экс-тренер «Локомотива» Давидс считает, что клуб был бы близок к самым высоким местам в РПЛ, если бы он и Циннбауэр остались в нем

Алина Савинова
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Экс-тренер московского «Локомотива» Фадлу Давидс рассказал, какое будущее ждало «Локомотив», если бы он и Йозеф Циннбауэр остались в московском клубе.

«Если бы я остался, могу гарантировать на сто процентов, что «Локомотив» не вылетел бы. Если бы нам выпал шанс плодотворно отработать в паузу на чемпионат мира, провести 3-5 недель с командой, гарантирую на сто процентов, что «Локомотив» не только не вылетел бы, но по итогам был бы близок к самым высоким местам в лиге. Я в этом уверен», — приводит «РБ Спорт» слова южноамериканского специалиста.

Давидс был приглашен в московский клуб главным тренером Йозефом Циннбауэром после отставки Марвина Комппера. Однако он отработал в «Локомотиве» менее 20 дней.

8 октября руководство железнодорожников уволило спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Фадлу Давидс
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