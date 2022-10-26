Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:57

Экс-тренер «Локомотива»: «Со стороны могло показаться, что игрокам до *****»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Экс-тренер «Локомотива» Фадлу Давидс прокомментировал высказывания вице-капитана железнодорожников Дмитрия Баринова, который критиковал некоторых партнером по команде.

«Конечно, со стороны могло показаться, что игрокам до *****. Когда ты молод и продолжаешь проигрывать, вновь совершаешь ошибки, так может видеться со стороны. Но даже когда мы остались в меньшинстве с «Уралом» и проигрывали, мы продолжали верить. И после 0:1, и после 0:2 у нас оставалось качество, чтобы вернуться в игру. Но вопрос в ментальности. Возможно, именно об этом говорил Баринов — о том, что даже проигрывая, нужно продолжать пытаться. Но так бывает, когда состав молод», — заявил Фадлу Давидс «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне в 14 матчах РПЛ «Локомотив» потерпел 8 поражений при 3 ничьих и 3 победах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-trener-lokomotiva-so-storony-moglo-pokazat-sya-chto-igrokam-do/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
Фадлу Давидс
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украина требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА. Что за этим стоит
Кучеров прервал голевую засуху, Малкин идет по графику «очко за игру»
Собчак перешла границу с Литвой пешком
В Херсоне произошло нападение на РОВД
В России выявили два новых варианта COVID-19
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Тукманов: «Если акционеры «Торпедо» будут каждый раз увольнять президентов, то это может превратиться в чехарду»
Бывший тренер «Локомотива»: «У Цорна есть потенциал, чтобы стать одним из топовых менеджеров в Европе»
Баженов считает, что «Спартак» может побороться с «Зенитом» за чемпионство, но не в этом году
Орлов: «Акинфеев начал допускать ошибки. Хорошо бы его подменить»
Источник: на руководство «Химок» могут возбудить уголовное дело за задержку выплаты зарплаты
Орлов — об игре Чалова: «Если будет предложение из Италии, почему бы не уехать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Источник: на руководство «Химок» могут возбудить уголовное дело за задержку выплаты зарплаты

Экс-тренер «Локомотива» Давидс считает, что клуб был бы близок к самым высоким местам в РПЛ, если бы он и Циннбауэр остались в нем