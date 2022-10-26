Экс-тренер «Локомотива»: «Со стороны могло показаться, что игрокам до *****»

Экс-тренер «Локомотива» Фадлу Давидс прокомментировал высказывания вице-капитана железнодорожников Дмитрия Баринова, который критиковал некоторых партнером по команде.

«Конечно, со стороны могло показаться, что игрокам до *****. Когда ты молод и продолжаешь проигрывать, вновь совершаешь ошибки, так может видеться со стороны. Но даже когда мы остались в меньшинстве с «Уралом» и проигрывали, мы продолжали верить. И после 0:1, и после 0:2 у нас оставалось качество, чтобы вернуться в игру. Но вопрос в ментальности. Возможно, именно об этом говорил Баринов — о том, что даже проигрывая, нужно продолжать пытаться. Но так бывает, когда состав молод», — заявил Фадлу Давидс «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне в 14 матчах РПЛ «Локомотив» потерпел 8 поражений при 3 ничьих и 3 победах.