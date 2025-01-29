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Экс-тренер «Локомотива» Федоров не считает, что команда ушла на зимнюю паузу на спаде

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Андрей Федоров высказался о результатах команды в первой части сезона РПЛ.

«Локомотив» ярко начал. Все, на кого опирался Галактионов, оправдали надежды. А неудачи в последних играх... «Локомотив» все равно ни в чем не уступал своим соперникам. Команда не потеряла в желании и уровне, но она потеряла в результате. Так что я бы не сказал, что команда на спаде. Если будут продолжать играть так же, то результат придет», — сказал Федоров Metaratings.ru.

Федоров исполнял обязанности главного тренера железнодорожников в 2022 году, а ранее работал в штабе фарм-клуба москвичей «Казанка».

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице с 35 очками.

Источник: Metaratings
ФК Локомотив (Москва)
Андрей Федоров
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