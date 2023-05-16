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16 мая, 17:49

Николич о «Динамо»: «Я близок к тому, чтобы получить работу. Моя судьба решится в ближайшие 7-10 дней»

Марко Николич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал возможное подписание контракта с «Динамо».

Ранее «СЭ» сообщал, что специалист возглавит бело-голубых по окончании сезона.

«Все, что я могу сказать по этому поводу — я действительно близок к тому, чтобы получить работу. Моя судьба будет решена в ближайшие 7-10 дней. Я, конечно, не могу назвать клуб, но могу сказал, что он не входит в топ-5. Однако, это клуб с большой историей и в сильной лиге. Но на данный момент договоренности нет», — сказал Николич венгерским СМИ.

Также специалист поделился мнением о работе в российских клубах в условиях недопуска к еврокубкам.

«Конечно, было бы намного лучше, если бы не было санкций, потому что это отличный опыт — сыграть с «Баварией», «Зальцбургом» и «Атлетико» в ЛЧ в 2020 году или с «Лацио» и «Марселем» в ЛЕ годом спустя. Я, как и все в мире, надеюсь на то, что ситуация закончится как можно скорее и все вернется на круги своя. Но РПЛ по-прежнему очень сильна, она сразу за топ-5 европейских лиг», — сказал он.

«Локомотив» под руководством Николича стал обладателем Кубка России сезона-2020/21, переиграв в финале «Крылья Советов» (3:1). Также с железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21.

После 27 туров «Динамо» с 42 очками занимает 7-е место в РПЛ. 14 мая бело-голубые объявили об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера команды.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марко Николич
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