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Николич — о возможном продлении Баринова: «Это будет правильно! Капитан играет очень важную роль»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич в комментарии для «СЭ» высказался о возможном продлении контракта с капитаном железнодорожников Дмитрием Бариновым.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил «СЭ», что с представителями Баринова по возможному продлению контракта намечены встречи.

«Прекрасная новость! Перед началом второй части сезона я говорил, что «Локомотив» очень качественная команда. Россияне в команде — это правильно! Все это ведет к тем результатам, атмосфере, которую мы видим! Я слежу за результатами «Локо». Баринов, как капитан команды, играет очень важную роль. Когда была эта ситуация с «Бешикташем», я ему говорил — он примет правильно решение. Если он останется в команде, это будет правильно», — сказал Николич «СЭ».

Действующее соглашение 26-летнего Баринова с «Локомотива» рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей за железнодорожников, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Дмитрий Баринов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Марко Николич
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