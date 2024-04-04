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Сегодня, 15:38

Билялетдинов назвал домыслами возможный уход Галактионова из «Локомотива»

Руслан Минаев
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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал новость о том, что главный тренер Михаил Галактионов может встретиться с руководством железнодорожников.

«Вылет из Кубка России — это повод для встречи главного тренера и руководства. То, что Галактионов хочет покинуть команду, — просто домыслы и версии. Может, Михаил Михайлович хочет поговорить о перспективах «Локомотива» и об усилении команды. Нужны системные изменения. Смену состава тоже нужно обсуждать», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

3 апреля железнодорожники на выезде уступили «Уралу» (0:1) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России и вылетели из турнира.

Источник: РБ Спорт
Ринат Билялетдинов
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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