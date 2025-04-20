Семин: «Игроки «Химок» были в высшей степени профессиональны в отличие от своих руководителей»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе «Зенита» над «Химками» (1:0) в матче 25-го тура РПЛ.

«Мне было интересно посмотреть, как игроки, которые не тренировались и долгое время были в определенной неизвестности, могут собраться и сыграть. Оказывается, игроки «Химок» были в высшей степени профессиональны в отличие от руководителей, которые создали такую ситуацию в клубе. Победа «Зенита» закономерна, но она была непростая, потому что эти ребята (футболисты «Химок», — Прим. «СЭ») очень профессионально подошли к матчу. А если говорить глубже, то такие ситуации лига в дальнейшем должна предусматривать и контролировать жестче. У РПЛ должны быть полномочия по таким ситуациям», — сказал Семин «СЭ».

«Зенит» набрал 53 очка и приблизился к лидеру чемпионата «Краснодару» (55). Сине-бело-голубые обошли «Спартак», который с 50 очками идет третьим.

«Химки» потерпели третье поражение подряд. Подмосковный клуб с 23 очками занимает 13-е место в таблице РПЛ.