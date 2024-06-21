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Сегодня, 12:02

Экс-тренер «Пари НН» Горлов вошел в штаб Адиева в «Ахмате»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Пари НН» Артем Горлов вошел в штаб главного тренера «Ахмата» Магомеда Адиева, сообщает пресс-служба грозненцев.

Последним местом работы 36-летнего специалиста было «Торпедо», которое он покинул в январе. Ранее Горлов занимал должность главного тренера «Торпедо», «Пари НН» и «Енисея».

Кроме того, тренерский штаб «Ахмата» покинул Аслан Гоплачев.

21 июня «Ахмат» сообщил, что Адиев на три года продлил контракт с клубом. В минувшем сезоне команда финишировала на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ФК «Ахмат»
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Артем Горлов
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