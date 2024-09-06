Экс-тренер «Портимоненсе» назвал Рошу невероятно целеустремленным человеком

Пауло Серджио, тренировавший защитника ЦСКА Виллиана Рошу в португальском «Портимоненсе», в комментарии для «СЭ» оценил прогресс футболиста.

«Когда я начал работать в «Портимоненсе», Виллиан не играл. Он пришел из клуба второй лиги. Но через некоторое время благодаря своему профессионализму он стал моим первым выбором. Виллиан даже начал играть на позиции опорного полузащитника благодаря своим техническим качествам. Роша быстро закрепился на своей позиции и стал капитаном команды. Он невероятно целеустремленный человек.

Кроме того, Виллиан очень силен в игре на втором этаже. Плюс его сильная сторона — длинный пас. Он игрок, который любит владеть мячом. Виллиан действительно добился большого прогресса», — сказал Серджио «СЭ».

Виллиан Роша перешел из «Портимоненсе» в ЦСКА в сентябре 2022 года. В сезоне-2024/25 29-летний португалец провел 7 матчей за армейцев и сделал 2 результативные передачи.