Экс-тренер «Портимоненсе» Пессоа назвал переход Роши в ЦСКА скачком в карьере

Бывший тренер защитника ЦСКА Виллиана Роши в «Портимоненсе» Рикардо Пессоа в разговоре с «СЭ» высказался об игре бразильца в России.

«Правда в том, что Виллиан перешел в один из самых больших клубов, если не самый большой за последние годы, в российском футболе. Клуб, который привык играть в Лиге чемпионов. РПЛ никогда не переставала быть чрезвычайно интересной лигой. Честно говоря, я думал, что Виллиан сначала перейдет в средний клуб, а потом уже доберется до того, который будет бороться за титулы в своей стране.

Но, безусловно, я доволен, поскольку это большой шаг вперед в его карьере. Я считаю, Виллиан — игрок, который часто оказывается в центре внимания, так как он этого заслуживает. Роша трудолюбив и сосредоточен на том, что он делает. Сезоны в ЦСКА доказывают это. Футболист способен сделать еще больший скачок», — сказал Пессоа «СЭ».

Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 33 матча вов сех турнирах, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.