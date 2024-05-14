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Сегодня, 18:55

Экс-тренер «Портимоненсе» Пессоа назвал сильную сторону защитника ЦСКА Роши

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер защитника ЦСКА Виллиана Роши в «Портимоненсе» Рикардо Пессоа прокомментировал «СЭ» попадание бразильца в топ-10 центральных защитников по игре на втором этаже.

Ранее CIES Football Observatory выпустили исследование о топ-10 центральных защитников по игре на втором этаже в период с апреля 2023 года по март 2024. Лучшим стал футболист «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Роша занял девятое место.

«Честно говоря, я не знал об этой статистике. Роша игрок с высоким ростом и большой прыгучестью. И он может сделать это очень важным аспектом своей игры. Виллиан очень силен в воздухе. Иногда встречаются игроки, которые обладают такими способностями в защите, но не так сильны в нападении. Он очень силен в обоих компонентах игры. Это его главная характеристика, на мой взгляд. У него есть и другие очень хорошие качества, но это явно выделяется», — сказал Пессоа «СЭ».

Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 33 матча вов сех турнирах, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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